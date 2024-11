Game-experience.it - Sony e Kadokawa stanno parlando da anni di un’acquisizione, un report rivela nuovi dettagli

Leggi su Game-experience.it

dadi, ma almeno fino a questo momento gli intensi e ripetuti dialoghi tra le due compagnie non hanno portato ad un punto di svolta in grado di far finalizzare la fusione.Dopo la conferma della trattativa per l’acquisizione, a condivideresulla fusione è stato Takashi Mochizuki su Bloomberg, con il giornalista che hato come in realtà le due corporazioni giapponesi siano cercando dadi effettuare, senza però riuscirci a causa di tutta una serie di fattori.Secondo il nuovodella testata d’informazione,“testando le acque per una potenziale fusione da”, ma fino a questo momento i dialoghi non hanno portato ad un punto di svolta a causa del “grado di impegno”.Difatti secondo Mochizuki la dirigenza divuole cheacquisisca l’intera compagnia, mentre invecevorrebbe acquisire esclusivamente le parti che ritiene preziose per quelli che sono i propri obiettivi.