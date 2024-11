Liberoquotidiano.it - Sì al Decreto flussi, ecco i nuovi "Paesi sicuri". Un colpo alle toghe rosse, il Pd insulta in aula: "Che porcata"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilapprovato dalla Camera: 180 sì e 106 no. Il testo passerà quindi all'esame del Senato (va convertito in legge entro il 10 dicembre). Il provvedimento contiene le disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenzavittime di caporalato, di gestione deimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Nel testo è confluito anche il Dl "", con il nuovo elenco aggiornato: sono considerati "di origine" Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. L'elenco è “aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea”.