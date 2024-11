Ilrestodelcarlino.it - Seconda sconfitta per l’Under 18

in campionato del18, nella Capitale, contro la Roma. Questi i risultati delle giovanili bianconere maturati nel weekend.18 è stata, appunto, battuta dalla Roma in trasferta 2-0. La squadra era così schierata in campo: Gianfanti, Antoniacci, Ridolfi (1’st Brisku, 27’ st Omokaro), Zamagni, Bertaccini, Greco, Biguzzi, Gori (11’st Gabriele), Galvagno (17’st Okolo), Berti (17’st Sanaj), Lantignotti. All: Lantignotti. Marcatori: 45’pt Belmonte (R), 9’st Morucci (R). La classifica: Cesena 27*, Torino 26, Roma 23*, Inter 21*, Genoa 21*, Parma 19, Atalanta 17, Empoli 17, Sassuolo 15*, Lecce 15, Cagliari 14*, Lazio 14*, Bologna 13, Monza 9**, Hellas Verona 9*, Fiorentina 7*, Sampdoria 7, Milan 6* (*una gara in meno/**due gare in meno).17 ha, invece, pareggiato 0-0 a La Spezia.