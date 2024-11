Ilfattoquotidiano.it - Salvini convoca Cgil e Uil: “Ridurre lo sciopero dei trasporti a 4 ore”. Il no di Bombardieri e Landini: “Vuole limitare i diritti dei lavoratori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La riduzione dellonel settoreda 8 a 4 ore è al centro dellazione inviata dal ministero deialle organizzazioni sindacali in vista di venerdì 29 novembre. Dopo la richiesta della Commissione di garanzia di dimezzare l’orario dell’astensione dal lavoro, Matteosi era mosso inviando una lettera ai sindacati. Quindi è arrivata lazione del dicastero guidato dal leader leghista per un confronto.Che sarà duro. In mattinata, infatti,e Uil hanno confermato le otto ore neinell’ambito dellogenerale contro la manovra di bilancio. Nella risposta anticipata rispetto all’incontro le due organizzazioni hanno validato “termini” e “articolazioni” già indicate nella proclamazione. Dallo stop i sindacati avevano già escluso il trasporto ferroviario.