Ryan Reynolds ha trovato il suo prossimo adattamento dai fumetti!

hail suodai!Deadpool & Wolverine ha battuto i record al botteghino quest’estate e la starha orail suoprogetto di film di. Secondo Variety, la Paramount Animation ha contattato la società di produzione di, Maximum Effort Productions, per sviluppare un film su Mighty Mouse.Matt Lieberman, che ha lavorato conin Free Guy del 2021, scriverà la sceneggiatura. In precedenza ha scritto film come The Christmas Chronicles, Rumble, Scoob! e The Addams Family.Non è chiaro quale ruolo avràin Mighty Mouse oltre a quello di produttore, anche se saremmo sorpresi se non finisse per prestare la sua voce al personaggio del titolo. Per quanto ne sappiamo, questo non è il misterioso progetto per cui lui, Hugh Jackman e Shawn Levy sono destinati a riunirsi.