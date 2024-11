Roma metropolitana senza pace | questa volta ci pensa il cane Rover a bloccarla…

Leggi su Dayitalianews.com

Non c’èper i numerosi frequentatori delladi. Come se non bastassero i disservizi che compromettono corse e orari, ecco anche il migliore amico dell’uomo metterci, è proprio iol caso di dirlo, lo zampino. Sì, perchéla metro A è stata interrotta a causa di una.E’ successo domenica.A rendere necessaria l’interruzione della linea è stata la predi un quadrupede nella galleria. Ad accorgersene sono stato gli impiegati dell’Atac, che hanno fatto bloccare i treni in transito su quel tratto per salvare l’animale da una brutta fine. Non un randagio, il protagonista, ma un setter irlandese, il buon, che si era smarrito a Villa Borghese, sfuggendo all’attenzione della sua padrona. L’istinto ha convinto il cagnolone a tornare a casa da solo, seguendo il tragitto di ritorno, che ogni domenica pomeriggio percorre abitualmente insieme alla proprietaria dalla stazione Flaminio.