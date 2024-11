Romadailynews.it - Roma, 60enne cade nel Tevere: salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo recuperato dai sommozzatori all’altezza di Ponte Testaccio e affidato al personale sanitario.Questa mattina, intorno alle 11.30, un uomo di circa 60 anni è caduto nelnei pressi di Ponte Testaccio, a. L’allarme è stato dato dai Carabinieri, che hanno allertato la sala operativa deidel.Sul posto sono intervenuti la squadra 1A e il nucleo Sommozzatori deidel, che hanno recuperato l’uomo portandolo a bordo di un mezzo nautico. Dopo essere stato trasportato presso la sede del nucleo sommozzatori, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto.Le operazioni di soccorso sono state condotte con rapidità, garantendo il salvataggio in sicurezza. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle cause della caduta nel fiume.