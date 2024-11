Notizie.com - Pensioni dicembre, aumenti nel cedolino: chi li troverà e quali cifre

Leggi su Notizie.com

, molti pensionati italiani riceveranno degli importi aggiuntivi al reddito:sono e quando arriveranno nel dettaglio. L’Inps si appresta ad avviare l’erogazione delle mensilità didelleche saranno più ricche per molti pensionati. Durante il prossimo mese, difatti, arriveranno le tredicesime, ma anche la quattordicesima, il bonus 155 euro ed eventuali arretrati sul 730.nel: chi li(Notizie.com)Questi sostegni al reddito non saranno percepiti dalla totalità dei pensionati, ma solo da chi ne ha diritto. Per ricevere tali somme aggiuntive sul rateo di, difatti, bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Nel prossimo paragrafo, le date dei pagamenti e tutti i dettagli sui vari sostegni al reddito.