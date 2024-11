Gaeta.it - Nuovo decreto flussi: ecco le novità su ingressi e immigrazione lavorativa in Italia

Con l'approvazione dellegge suimigratori, il Governono attua una serie di misure significative riguardanti l', in particolare per il lavoro. Questo provvedimento, in via di approvazione al Senato, mira ad affrontare irregolarità e a regolarizzare l'ingresso di lavoratori stranieri, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei migranti e alle necessità del mercato del lavoro. Ilintroduce anche rigide misure di controllo, evidenziando un approccio deciso alla questione dell', consia per i lavoratori stagionali sia per chi cerca un impiego a lungo termine in.Maggiori misure per i contratti di soggiornoIllegge propone un quadro normativo chiaro riguardo ai contratti di soggiorno.