Secoloditalia.it - Mosca sferra il raid aereo più spietato finora contro Kiev: 188 droni contro la capitale ucraina

ha condotto ilpiùdall’inizio delle ostilità: 188di fabbricazione iraniana hanno attaccato la. “Durante l’attacco notturno il nemico ha lanciato un numero record diShahed e dinon identificati”, ha spiegato l’aeronautica militarein un comunicato, raccontando che gli aerei pilotati da remoto fossero 188. La mole di Uav impiegati dalla Russia durante l’ultima incursione, registra un utilizzo da record delle risorse militari. I, però, non sono l’unica arma che la Russia ha utilizzato nell’ultima offensival’: stando a quanto riportato dall’Ansa, il Cremlino ha utilizzato anche 4 missili balisticile strutture di.I danni provocati dall’ultimorusso“Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei– secondo un comunicato pubblicato dall’ Ansa che poi specifica – non ci sono state vittime o feriti”.