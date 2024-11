Gaeta.it - Modifiche alla circolazione a L’Aquila: lavori per fibra ottica e pavimentazione sabato 30 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter30si prepara a interventi significativi che influenzeranno lain alcune delle sue vie principali. Durante la mattinata e il pomeriggio, dalle 8:00 alle 17:00, il traffico sarà interdetto tra Via Bafile e Piazza Palazzo, fino a Via San Bernardino. Questesono state disposte dal Comando di Polizia Municipale per consentiredi instzione dellae delle linee di alimentazione necessarie per impianti di videosorveglianza e rifacimenti stradali.Dettagli suiprogrammatiIprevisti non riguardano solo il passaggio della, ma includono anche la ridi Piazza Palazzo. Infatti, si procederàposa di cavi nella polifora e agli scavi per il raccordo delle tubazioni esistenti.