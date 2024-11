Ilfoglio.it - Milan Djuric è una resistenza

Quando i campi da calcio non hanno spalti, magari giusto una tribunetta in tubi Innocenti che traballa a ogni gol, e pure poca erba e sono affollati da ragazzini con tanta voglia di giocare ma con piedi salatissimi (forse anche per questo che i campi di provincia dimenticati dal talento sono fatti di polvere e fango), c’è soprattutto una tattica che va per la maggiore. Quella del calcio-parrocchia che in Veneto viene riassunto in un semplice “alta che à se suga”. Utilizzando l’italiano è molto meno bello e armonico: “Alta che si asciuga”. Ci si riferisce ovviamente alla palla e alla necessità di calciarla lunga verso l’attacco perché a giocarla a terra, tra fanga e poca bravura, altrimenti non arriverebbe mai agli attaccanti. Quando si gioca a questa maniera serve un attaccante grande e grosso e potente, capace di fare almeno due cose basilari: stoppare la palla in qualche modo oppure colpirla di testa.