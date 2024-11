Gaeta.it - Maxi operazione della polizia: 44 arresti in diverse regioni per traffico di droga e armi

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantediha portato all’arresto di 44 persone inaree d’Italia, con particolare attenzione alla provincia di Crotone. L’è stata condotta sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro, dopo una richiesta da parteDirezione Distrettuale Antimafia . Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione criminale dedicata alla gestione di un vastodi sostanze stupefacenti e.Dettagli sull’e sugliLaha messo in atto una serie diinlocalità, coinvolgendo forze dell’ordine in. Tra le 44 persone arrestate, 40 sono state rinchiuse in carcere, mentre per altre quattro è stato disposto il regime deglidomiciliari.