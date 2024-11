Lanazione.it - Lutto a Bagno a Ripoli, è morto il presidente del Circolo S.M.S. Renato Bettini

(Firenze), 26 novembre 2024 –per la scomparsa di, storicodelArci – Sms. A darne notizia è stato il sindaco, Francesco Pignotti, attraverso un post su Facbook. "Solo pochi giorni fa avevamo parlato a lungo in occasione della riapertura del bar dele avevamo fissato per vederci per alcune idee che aveva per il capoluogo”, scrive il primo cittadino, che parla di un risveglio molto triste pere definisceun punto di riferimento. E in effetti, come sottolinea Pignotti, soltanto pochi giorni fa– per tutti il “sindachino” – aveva presenziato alla riapertura del bar delArci, rimasto chiuso per oltre un anno. Unche addolora e rattrista l’intera comunità.