Metropolitanmagazine.it - Lana Del Rey ha annunciato un nuovo album, che uscirà il 21 maggio 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cambio di rotta per l’eterea popstarDel Rey, che accantona il progetto di Lasso, il disco country di cui aveva parlato in passato, e del quale i fan aspettavano un singolo entro la fine del 2024. Il suo posto verrà preso da The Right Person Will Stay, cheil 21. Nell’annuncio postato su Instagram, la cantautrice rivela che l’conterrà tredici tracce prodotte da «Luke, Jack, Zach e Drew Erickson, tra gli altri». Il Jack in questione dovrebbe essere Jack Antonoff, caro a Taylor Swift. Luke e Zach, invece, potrebbero essere Luke Laird,che ha colllaborato con diversi musicisti country, come Carrie Underwood, e Zach Dawes. La grafica sarà affidata a sua sorella, Caroline “Chuck” Grant. Sui suoi profili social,ha scritto: «Sono contenta di farvi ascoltare un po’ canzoni prima di Stagecoach,a partire da Henry».