La rivista del Papa, lui risponde alle lettere

La novità più ghiotta riguarda senz’altro la nuova rubrica “Francesco”, uno spazio del tutto inedito all’interno del nuovo mensile Piazza San Pietro, in cui saràBergoglio stesso are ogni mesedei fedeli, padri, madri, giovani, chiunque abbia un quesito da porre al Pontefice che vuole porsi come "compagno di viaggio nella traversata della vita". Ma è tutto il pacchetto del Piano di comunicazione della Basilica di San Pietro, presentato ieri in Vaticano, a riservare sorprese, in particolare in vista del Giubileo, con il conto alla rovescia all’apertura il 24 dicembre ormai partito. Saranno attivate a breve ben due web cam sintonizzate 24 ore su 24, una sulla tomba di San Pietro e l’altra sulla Porta Santa, pronta ad essere attraversata da milioni di pellegrini, per mantenere una connessione costante anche con quei fedeli che non potranno recarsi a Roma.