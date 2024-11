Gaeta.it - La regione basilicata risponde alla crisi idrica: risorse dal fiume basento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lache affligge il territorio dellaha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra gli abitanti dei 29 comuni serviti ddiga del Camastra. In un chiarimento destinato are alle domande dei cittadini, laha fatto sapere che l’acqua delrappresenta l’unica risorsa in grado di garantire una portata costante di 400 litri al secondo. Questa quantità d’acqua è equivalente a quella attualmente fornita dal Camastra, un fatto significativo considerato l’attuale stato di emergenza. Attraverso una comunicazione ufficiale sui social network, l’ente regionale ha voluto rassicurare gli utenti, confermando che non esistono altre fonti che possono offrire un volume simile.Le soluzioni in corso e il ruolo degli espertiLaha rivelato che esperti e tecnici sono al lavoro per cercare nuove sorgenti o per riattivare pozzi esistenti.