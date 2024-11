Metropolitanmagazine.it - La preoccupante rivelazione di Elton John: «Non riesco a vedere né leggere niente»

È un periodo difficile per. Il suo musical Tammy Faye, che in patria era stato un enorme successo, non ha riscosso grandi consensi a Broadway, dove verrà chiuso prima del previsto. Un brutto colpo per il baronetto della pop music, che aveva creduto molto nel progetto teatrale. Ancora più, però, è il suo stato di salute. In un’intervista a Good Morning America, il cantante ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni, e non sono rassicuranti.La scorsa estate, è stato colpito da un’infezione agli occhi che, poco tempo dopo, lui stesso ha descritto come «qualcosa di grave», che lo ha «lasciato con una vista limitata solo da un occhio». Ora, ospite del talk statunitense per promuovere il documentario lui dedicato Never Too Late, a breve in uscita, ha raccontato gli ultimi sviluppi.