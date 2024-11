Inghilterra la FA fissa un obiettivo entro il 2028 | staff tecnico maschile composto per il 30% da neri o asiatici

Leggi su Sportface.it

Il 30% dellodelle nazionali maschili dell’(dall’Under 17 alla prima squadra) dovrà essereda persone di origine nera, asiatica o di altre etnie. Questo l’– da raggiungereil– che si è posto la FA (la Federcalcio inglese), informata a inizio anno dalla Black Footballers Partnership di dover lavorare maggiormente “per creare un gruppo eterogeneo di candidati per la posizione di ct dell’“. Se in Premier League il 43% dei giocatori è di colore, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le posizioni da allenatore (attualmente al 19%). Un altroda raggiungere, sempreil, è che il 60% dellodella Nazionale femminile siada donne.L’della FA è quello di “promuovere l’inclusione assicurandosi che tutti si sentano benvenuti e contrastare la discriminazione migliorando l’istruzione e rendendo più facile contestare e denunciare“.