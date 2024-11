Ilrestodelcarlino.it - Hamburger e palestra, l’olimpionico Carlo Macchini è tornato a casa

Le scommesse con gli amici vanno mantenute. Come quella tra il vice campione europeo ‘23 alla sbarra nonché olimpionicoe i titolari del locale cittadino Bistrot 83: "Se andrai alle Olimpiadi di Parigi 2024, mi aveva detto il cuoco Stefano quando la mia partecipazione era ancora molto poco sicura - ha confessato il ginnasta fermano - preparerò unspecial extra large, per te. Dopo diversi mesi, abbiamo deciso che era arrivato il momento di onorare la scommessa, facendo uno strappo alla dieta: la medaglia no, ma il panino, almeno, l’ho portato a(sorride, ndr)". Il ginnasta in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, èad allenarsi quotidianamente ed è stato presente alle finali nazionali del campionato Gold junior e senior maschile (5-8 dicembre toccherà alla finale nazionale senior femminile, ndr), organizzato dalla Victoria Fermo del presidente Marco Mercanti, che si svolto nel fine settimana scorso presso lafederale ‘Appoggetti’ di via Leti.