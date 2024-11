Lettera43.it - Filippo Turetta, la difesa prova a evitare l’ergastolo: «Non giudicate con la legge del taglione»

È il giorno delladi, per cui lunedì 25 novembre il pm Andrea Petroni ha chiesto. L’arduo compito degli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera è di, per l’imputato, la pena più dura. «Oggi ho un compito non facile», ha esordito nella sua arringa Caruso, «ovvero assistere e difendere un reo confesso di un omicidio efferato, gravissimo, e altri reati satellite». Allo stesso tempo, ha continuato, «è da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante e il tributo che lo stato di diritto paga alla pena vendicativa, mentre le pene devono tendere alla rieducazione del condannato». Di qui la richiesta ai giudici: «Non dovete comprendere, dovete mettere un argine, quello della legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicarecon una mano legata dietro alla schiena che non corrisponde alladel».