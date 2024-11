Iltempo.it - Ecco chi sono i magistrati della petizione per difendere Sirianni e Musolino

Le toghe rosse che difendono i privilegi deipoliticizzati e se la prendono con la stampa se dà le notizie. Come Stefano, il segretario nazionale di Magistratura Democratica che, dopo lo scoop sul giudice Patarnello, ha definito Il Tempo i bassifondicomunicazione. E che è finito oggetto di una richiesta disciplinare al Csm per le sue frasi contro l'esecutivo Meloni e la partecipazione come relatore ad un evento dell'associazione «No ponte». Oggi, in difesa di, la sinistra ha programmato a Reggio Calabria un presidio, perché «il governo ha dichiarato guerra alla giustizia libera e indipendente», scrivono gli organizzatori nel manifesto, e ha messo nel mirino il procuratore. Che, di fatto, fa politica.sarebbe, «minacciato da una macchina repressiva che vuole asservire la magistratura al potere politico».