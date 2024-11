Tuttivip.it - “È stata denunciata”. Grande Fratello, finisce malissimo per la concorrente: l’annuncio choc

Leggi su Tuttivip.it

Yulia Bruschi, attualmente tra i protagonisti di un’edizione non italiana del, è finita al centro di una vicenda controversa che coinvolge il suo ex compagno, Simone Costa. Secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, Costa ha accusato Yulia di averlo aggredito e sfregiato al volto poco prima che lei entrasse nel cast del famoso reality show.La denuncia, resa pubblica dallo stesso Signoretti attraverso un articolo e un post sui social, include anche una foto di Simone Costa in cui è evidente una profonda cicatrice sul viso. “Prima di entrare nella casa, mi ha sfregiato il viso”, ha dichiarato Costa, che ha raccontato l’accaduto durante un’intervista esclusiva con la rivista. Il direttore, nel suo post su Facebook, ha sottolineato la gravità della vicenda, descrivendo il segno sul volto dell’uomo come prova evidente della ferita che Costa attribuisce alla gieffina.