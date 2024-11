Drammatico frontale lungo la Nettunense | ferite gravemente due persone

Leggi su Dayitalianews.com

Un possibile malore è probabilmente alla base dell’incidenteavvenuto nel pomeriggio sulla, a Campoleone, tra Aprilia e Lanuvio. Lo scontro ha coinvolto due auto: una Panda, guidata da un pensionato di 88 anni di Aprilia, e una Fiat Tipo, condotta da un 44enne di Civita Castellana. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni a seguito dell’incidente, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni.Traffico bloccato per oreL’incidente ha causato disagi al traffico per diverse ore, dalle 13:40 fino alle 16:00. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lanuvio, guidati dal Comandante Sergio Ierace, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che sia stata l’auto dell’anziano conducente, probabilmente colto da un malore, a invadere la corsia opposta.