Devolver Delayed Awards 2024, Devolver Digital annuncia l'evento che premia i giochi rinviati

ha appenato il nuovo, evento che come suggerisce il nome stesso è dedicato aiche sono statiall’anno prossimo. Questo nuovo appuntamento comunicativo è in programma nello specifico dalla ore 19:00 della giornata di domani, mercoledì 27 novembre. Siamo quasi alla fine dell’anno fiscale, il che può voler dire soltanto una cosa: rinvii! Mercoledì 27 novembre alle 19:00 CET,presenterà una cerimonia dizione dedicata ai più brillanti e migliori videoindie che non potete ancora giocare.Scopri quali fantastici titoli in arrivo targatihanno mancato la loro finestra di lancio, ancora una volta, seguendo.Il publisher ha inoltre aggiunto che questo evento potrebbe includere delle novità, consentendo di conseguenza ai fan di poter scoprire alcuniinediti in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.