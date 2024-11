Lanazione.it - “Datemi il valium”. E scaglia le sedie contro le infermiere: arrestato

Massa (Massa Carrara), 26 novembre 2024 – Ha dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Massa,ndosileperché a suo modo di vedere avrebbe avuto bisogno di. Protagonista della vicenda un 36enne,con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti. Secondo quanto riferito dal Tirreno, l'uomo si sarebbe presentato al Nuovo ospedale Apuane dicendo di aver bevuto e di essersi drogato, chiedendo insistentemente un. Quindi avrebbe insultato e preso a calci due, minacciandole: "Se non mi date ilvi ammazzo tutti". In base alla ricostruzione della procura, il 36enne avrebbe anche colpito con calci e pugni gli agenti e cercato di sfilare la pistola d'ordinanza a uno di loro. Alla fine è stato bloccato e ammanettato.