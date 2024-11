Gaeta.it - Concerto di pianoforti a Napoli: Lucas e Arthur Jussen in scena al Teatro Sannazaro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento musicale di prestigio si prepara a fare il suo debutto aldi. Giovedì 28 novembre, alle ore 20.30, i talentuosi pianisti olandesiporteranno sul palco una selezione di brani che promettono di affascinare il pubblico. Questo, ospitato dall’Associazione Alessandro Scarlatti sotto la direzione di Oreste de Divitiis, rappresenta un momento significativo per i due artisti, chiamati a esibirsi per la prima volta nel capoluogo partenopeo. Con la loro energia e raffinatezza, isi confermano tra i nomi di spicco della musica classica contemporanea.Un programma musicale ricco di emozioniIlprevede una proposta musicale variegata, che include pezzi per pianoforte a quattro mani e per due