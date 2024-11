Biccy.it - Cecilia Capriotti fa chiarezza sul suo ruolo a La Talpa: “Vi dico la verità”

sarebbe dovuta essere una delle concorrenti dell’ultima edizione de La, quella che ieri sera è finita con la proclamazione di Alessandro Egger come vincitore. A fare il suo nome era stato Gabriele Parpiglia a inizio settembre. “Per quanto riguarda Lastanno completando il cast” – le sue parole a RTL 102.5 – “E ci sono i nomi di due ex gieffine. Hanno visionato Giulia Provvedi sorella di Silvia delle Donatella eshowgirl, che abbiamo visto al Grande Fratello e Jump“.Durante l’ultima puntata di 361 Lounge,– spronata da Grazia Sambruna – ha spiegato come mai non l’abbiamo vista a La, nonostante il rumor.“Marco Salvati mi ha scelta come concorrente a Jump che era un format pazzesco di Canale 5, con Lac’è stato un disguido ma non con Marco Salvati, ndr ero stata scelta da Mediaset per un incontro.