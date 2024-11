Quotidiano.net - Bologna-Lille, come una finale di Champions: l'analisi della redazione sportiva

Leggi su Quotidiano.net

Una notte da dentro o fuori, paradiso o inferno, a bordo o giù da quel treno che va veloce verso i playoff senza aspettare nessuno. La sfidaserata di mercoledì 27 novembre contro ilper ilvale semplicemente tutto. Sul tavolo c'è un sogno. Con la nostraabbiamo analizzato questa partita da tante angolature, a cominciare, purtroppo, dalla pesante sconfitta per 3-0 con la Lazio che i rossoblù si porteranno inevitabilmente addosso al fischio d'inizio. Con il nostro Massimo Vitali partiamo proprio da qui: Max, per quello che rappresenta nell'economiae nello specifico in questo momentostagione, la sfida con ilpuò davvero essere considerata una