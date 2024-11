Ilgiorno.it - Bloccati 5 ore sul treno a un chilometro da Milano Centrale, l’incubo dei passeggeri: “Non avevamo né riscaldamento né acqua”

Undell’azienda italo-svizzera Tilo è rimasto bloccato per oltre 5 ore a circa undalla stazionedi, da dove era partito da poco prima – alle 14.45 – diretto verso Locarno, in Svizzera. A causa di un guasto elettrico, ia bordo sono rimasti per buona parte del tempo senza luce, senzae senza corrente nei bagni di servizio. Inoltre, non sono stati distribuiti né cibo né. Un passeggero del convoglio, numero 25520, ha spiegato che “le porte erano chiuse, la corrente e ilandavano e venivano. Dopo ore è arrivato un locomotore che avrebbe dovuto portarci a Greco Pirelli, ma non è riuscito ad agganciare il”. Da lì i viaggiatori, già allo stremo, hanno dovuto attendere per ore, mentre diverse ambulanze attendevano a Pirelli per eventuali soccorsi.