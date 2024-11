Bergamonews.it - Bergamo, pronto il Piano Neve del Comune: cosa è importante sapere

Leggi su Bergamonews.it

Ildi, in collaborazione con Aprica, Polizia Locale e Protezione Civile, èa mettere in atto il nuovoServizio2024-2025. Obiettivo principale delè garantire la sicurezza e la percorribilità di strade, piazze e marciapiedi cittadini, intervenendo con tempestività ed efficacia in caso die ghiaccio.Alla base delvi è una struttura operativa articolata che coinvolge il Servizio Ecologia e Ambiente del, Aprica, la Polizia Locale, la Protezione Civile e dieci ditte esterne. La rete stradale comunale, che copre circa 320 chilometri (640 se si considerano entrambe le carreggiate), è stata suddivisa in 46 percorsi, classificati in tre categorie, “direttrici” (13 percorsi), “primari” (22) e “secondari” (11), per garantire interventi mirati in base alla priorità.