Ballando Madonia fuori dal cast | la reazione di Federica Pellegrini

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha commentato l’esclusione di Angelodaldicon le stelle. La decisione, resa nota dalla Rai, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i telespettatori del dance show di Rai 1. Ma non solo. Sulla vicenda si sono espresse anche la compagna del maestro, Sonia Bruganelli e la partner di ballo,è una delle concorrenti di questa edizione dicon le stelle in gara con il maestro di ballo, Angelo. Ora, l’ex nuotatrice si trova costretta a cambiare partner a pochi passi dalla finale. Lanon ha aggiunto commenti riguardo l’esclusione del maestro dal programma, si è limitata a condividere una storia sul suo profilo Instagram: uno sfondo completamento nero con l’aggiunta di una emoticon sofferente.