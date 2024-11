Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, sconfitta che brucia. Ma ora testa alla Lube

chequella con Cisterna per la, partita benissimo nel primo e anche nel secondo set ma per il resto della gara uscita dpartita. Un ko che fa male ma da archiviare in fretta visto che mercoledì sera, sempre al PalaSavelli si gioca il derby con laCivitanova sempre alle 20,30. Già disponibili i biglietti con il botteghino del Palas a disposizione per la prevendita oggi e domani dalle 17 alle 20 e mercoledì dalle ore 16 fino ad inizio derby. Intanto queste le parole di coach Massimiliano Ortenzi nel post Cisterna: "Abbiamo approcciato bene la partita, con la battuta e essendo aggressivi nel muro-difesa. Nel secondo, nonostante fossimo sotto, siamo sempre stati dentro la partita con l’attacco e con pazienza. Ci siamo creati anche l’opportunità di andare noi 24-23 avanti ma non l’abbiamo sfruttata.