Movieplayer.it - Wicked, il regista anticipa il secondo film: "La prima parte è sulle scelte, la seconda sulle conseguenze"

Mentre ladiimpazza nei cinema di tutto il mondo, Jon M. Chu offre uno sguardo sul, in cui ritroveremo Elphaba e Glinda alle prese con ledelle loro azioni. Il materiale narrativo e tanto e ricco, così ilJon M. Chu ha deciso di dividerein due parti. mentre la, uscita giovedì 21 novembre, ha debuttato in terza posizione al botteghino italiano, per vedere laci sarà da attendere un anno esatto. Ma Chu ha fornito qualche dettaglio su ciò che ci attende nel seguito delle avventure di Elphaba e Glinda. Attenzione! Se non volete conoscere sulla trama dinon proseguite nella lettura di questa news "Se la, laparla delle" ha detto Jon M. Chu a .