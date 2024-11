Liberoquotidiano.it - Violenza su donne: Furfaro, 'Meloni chiusa nel Palazzo straparla senza sapere nulla'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Nella giornata contro lasulle, la Presidente del Consiglio che fa? Attacca i diritti delle, dimostra di nondelle problematiche delle madri - tanto meno di congedi - edi famiglia. La 'donna del popolo' fa confusione tra congedi paritari e parentali, non conosce la fruibilità temporale di quest'ultimo, parla di combattere la 'vergogna' dei padri nel chiedere i congedi quando loro sono i primi a promuovere una famiglia in cui la donna non vale niente se non fa figli e sta a casa ad accudirli". Così Marcodel Pd sui social. "Inoltre, qualcuno aChigi le dica che se vuole parlare dei problemi dei genitori almeno prima si informi sulle leggi del Paese di cui dovrebbe essere premier, visto che il congedo parentale si può usare fino a 12 anni e non nei primi sei anni del bambino.