Vicenza: sequestrati fuochi d'artificio illegali. Denunciato un uomo

, 25 novembre 2024 – Un vero e proprio ‘arsenale’ diartificiali detenuti illegalmente. In vista delle prossime festività, s’intensificano i controlli per verificare il possesso di prodotti pirotecnici. Nell’ambito di questi, nella provincia Berica un importante sequestro e successiva denuncia. In particolare, i militari della Tenenza di Thiene (VI), hanno individuato un’abitazione nella quale era detenuta, senza alcuna specifica autorizzazione, un’importante quantità di materiale pirotecnico. Al termine della perquisizione, estesa anche al garage dell’abitazione, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 46 confezioni di materiale esplodente (prodotti pirotecnici) per un contenuto esplosivo netto pari a 32,238 Kg, in possesso di un cittadino italiano, residente nello stesso Comune.