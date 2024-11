Anteprima24.it - Via Mustilli, il ‘terminal’ in cui manca tutto: e se scappa la pipì?

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà anche provvisorio ma non può essere affatto una giustificazione. Ildi largo Gianluca Catapano (via) non soddisfa nessuno: pendolari, autisti e residenti della zona. Nemmeno una pensilina per ripararsi dalle intemperie, nemmeno una panca dove appoggiare il sedere o una busta in attesa dell’arrivo del mezzo. Qualche giovincello si accomoda sul muretto di via Calandra, qualcun’altro legge un libro seduto sul marciapiede che rasenta il manto stradale. E seun bisogno? Si va a chiedere al campo ‘Mellusi’ se si può usufruire del bagno destinato agli atleti oppure la si fa dietro l’albero. E’ successo diverse volte che, in assenza di wc e con il bar più vicino a quasi un chilometro, si assiste a scene al limite degli atti osceni in luogo pubblico.