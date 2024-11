Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, Paulo Fonseca perde Emerson Royal. Le condizioni

In vista della sfida di Champions League tra. Ecco le sue condizioniBrutte notizie perin vista del match di Champions League valevole per la quinta giornata della competizione. Durante la rifinitura alla viglia della gara contro gli slovacchi, il terzino rossoneronon è presente all’allenamento. Il brasiliano ha riportato un problema fisico al termine della disastrosa gara contro la Juventus.Secondo le prime impressioni, sembra che si tratti di un piccolo infortunio alla caviglia. Le sue condizioni, però, non desterebbero grandi preoccupazioni, con il giocatore del Diavolo che dovrebbe comunque regolarmente partire per la trasferta in Slovacchia. Nelle rifinitura aello, invece, è presente Rafael Leao, che dopo la sfida con la Juve aveva lasciato San Siro zoppicando.