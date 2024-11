Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio contro le donne presenta numeri allarmanti un comportamento che non trovo giustificazioni radicato in disuguaglianze e stereotipi di genere e culture che tollerano minimizzano di abusiva ferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando che quanto fatto finora non è sufficiente a salvaguardare le donne anche giovanissime meloni violenza contro le donne piaga sociale e culturale in aumento i casi di stalking e maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in Italia e quanto emerge da un rapporto del servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale diffusi in occasione della giornata contro la violenza sulle donne Unicredit ha promosso un offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di banco BPM L’offerta vale oltre 10 miliardi il controvalore complessivo dell’offerta di UniCredit nei confronti di banco BPM sempre in caso di integrale adesione strain oltre 10 miliardi 86 milioni 832000 606 euro Unicredit diventerebbe così la terza Banca europea per capitalizzazione di mercato L’offerta è autonoma indipendente dell’investimento effettuato da Unicredit e nel capitale sociale di commerzbank si legge in una nota il 6 orgel l’Europa ha bisogno di banche più forti pronti alla sfida lezione di mercati Unicredit meno 4 e 4% MPS meno 23 come banca meno 58 banco BPM + 3 19 attacchi israeliani hanno colpito La periferia meridionale di Beirut lo riferiscono i media statali e le immagini trasmesse dopo che l’esercito italiano emesso un ordine di evacuazione dopo i pesanti Rai di contro le roccaforti e sborra nella notte precedente il recente mi diresti emesso dalla corte penale internazionale contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu eletto Ministro della Difesa non è sufficiente Netanyahu e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziato per crimini di guerra va fermato la guida Suprema dell’Iran Ali khamenei il presidente russo Vladimir Putin rimane aperte negoziati sul Ucraina detto oggi il portavoce del Cremlino dmitry peskov che portavo rispondeva una domanda su quanto affermato dal in calo vuol disegnato da per diventare letto americano Donald Trump come consigliere per la sicurezza nazionale secondo il quale la squadra dello stesso Trump intende lavorare con l’attuale ministro del presidente Joe biden sulla possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina sapete che il presidente ha ripetutamente confermato di essere pronta al processo di pace ha detto che scorre citato dall’agenzia nuova sorpresa innia il premier europeista Marcel ciolacu favorito alle elezioni presidenziali escluso dalla corsa Dopo il primo turno secondo i risultati quasi definitivi pubblicati questa mattina dalla elettorale dopo lo studio di oltre il 99% delle schede il premier è retrocesso al terzo posto quel 19 16% di voti dietro Elena lasconi sindaco di centro-destra Piccola città che non supera per circa 700 voti mentre il candidato filorusso Calin georgescu a sorpresa arrivato primo con il 22 94% dei consensi e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon pomeriggio Buon proseguimento e state Inoltre compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa