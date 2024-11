Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, Euromedia: il 50% degli italiani non condivide le decisioni dei giudici sui migranti. Per il 45% le toghe agiscono a scopo politico

Oltre la metà“non” ledeiche hanno bloccato i trattenimenti dinei centri gestiti dal nostro Paese in Albania, mentre quasi la metà è convinta che la magistratura agisca contro il governo a“. Da uno dell’istitutoresearch di Alessandra Ghisleri, pubblicato a Porta a porta su Rai 1 e poi su La Stampa, emerge come la narrazione del governo sulla presunta “opposizione giudiziaria” alle politiche migratorie abbia in un certo modo attecchito nella popolazione. Il 50,3%intervistati “giudica sbagliate” le ordinanze che hanno disapplicato le norme varate dall’esecutivo o le hanno rinviate alla Corte di giustizia dell’Unione europea per dubbia compatibilità col diritto comunitario: percentuale che sale al 65,3% tra gli elettori di Forza Italia, all’80,5% tra quelli della Lega e all’89,5% tra quelli di Fratelli d’Italia.