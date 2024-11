Oasport.it - Sinner, Vagnozzi e Cahill non compaiono nelle prime nomination degli ATP Awards. C’è Berrettini

Archiviata ufficialmente la stagione 2024 con il trionfo dell’Italia in Coppa Davis a Malaga, l’ATP ha reso note quest’oggi leper gli ATPdi fine anno. Al momento sono state indicate quattro categorie riservate ai giocatori, con le candidature in questione stabilite dal voto dell’International Tennis Writers’ Association (ITWA).Per quanto riguarda il “Comeback of the Year“, nella lista figura anche il nome di Matteo. Il romano, dopo un lungo stop per infortunio, è tornato in auge raccogliendo risultati importanti nel circuito e contribuendo in maniera decisiva al successo del team azzurro in Davis. Il finalista di Wimbledon 2021 si giocherà questo riconoscimento con Marin Cilic e Kei Nishikori.Quattro tennisti in lizza per il “Most Improved of the Year“, ovvero chi ha effettuato il maggior salto di qualità rispetto alla scorsa stagione: Jack Draper, Tomas Machac, Giovanni Mpetshi Perricard e Alejandro Tabilo.