Gaeta.it - Procida: quattro giovani salvano un airone bianco ferito e lo affidano alle cure veterinarie

Facebook WhatsAppTwitter A, un episodio di grande sensibilità e attenzione verso la natura ha avuto luogo nei giorni scorsi. Une incapace di volare, ha trovato rifugio nella zona di un giardino situato vicino al Distretto Sanitario dell’ASL. Il gesto diha portato a un salvataggio che ha destato interesse e ammirazione nella comunità locale. Questi, accorgendosi della difficile situazione dell’animale, hanno deciso di intraprendere un’azione concreta per garantire il suo benessere.Il ritrovamento dell’La scoperta dell’è avvenuta qualche giorno fa. I ragazzi, passando per la zona, non hanno potuto evitare di notare l’uccello in difficoltà. Pur cercando di contattare le autorità competenti per ricevere supporto, i loro tentativi si sono rivelati infruttuosi.