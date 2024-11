Gaeta.it - Palermo: Firmato il protocollo per l’accoglienza delle vittime in Tribunale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa è stata ufficializzata oggi aldi. È statounche stabilisce l’istituzione di apposite stanze di accoglienza, con l’intento di supportare le persone vulnerabili durante il processo giudiziario. Questa misura si rivolge in particolare alledi violenze di genere e domestiche che devono testimoniare in sede di giudizio. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra diversi enti e professionisti del settore legale e psicologico, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e dignitoso per chi si trova in situazioni di difficoltà.Le stanze di accoglienza: un passo avanti nella giustiziaIldisi caratterizza come uno dei pionieri in Italia nell’implementazione di aree riservate dedicate aldi chi subisce forme di violenza.