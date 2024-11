Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 25 novembre: pazienza per i Pesci, giornata di riflessione per il Toro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per252024, con previsioni dettagliate e aggiornate per tutti i segni zodiacali. Ogni inizio di settimana porta con sé nuove possibilità e sfide da affrontare. Il segno più fortunato della? Gli amici del Capricorno!diFox, per252024, segno per segnoArieteCari Ariete, iniziate la settimana con un pizzico di tensione, ma non lasciatevi sopraffare. In amore, cercate di essere più comprensivi con il partner: a volte basta un gesto per ristabilire la serenità. Sul lavoro, affrontate gli imprevisti con calma, potreste trovare soluzioni creative. La salute richiede attenzione: evitate gli eccessi e dedicatevi al relax.Cari, lainvita alla. In amore, le stelle vi spingono a chiarire alcune incomprensioni: non rimandate le conversazioni importanti.