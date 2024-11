Non è finita Basciano e Sophie Codegoni cosa succede ora | la decisione cambia tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandro, la Procura avvia nuove indagini. Sta facendo rumore il caso del dj e influencer, ex di, che lo scorso 21 novembre è stato arrestato con l’accusa di stalking. Secondo i pmavrebbe sottoposto l’ex fidanzata e mamma di sua figlia ad atti persecutori e minacce, tenendola in una morsa di costante paura. Tuttavia appena 48 ore dopo il 35enne è stato scarcerato.Il gip Anna Magelli ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravi indizi a suo carico. Appena uscito dal carcere Alessandroha scritto sui social: “Avete provato ad uccidermi. Non ci siete riusciti. Adesso diròsenza filtri, senza limiti, solo la verità. Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verràfuori”.