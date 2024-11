Spazionapoli.it - Napoli-Roma, fa discutere la sostituzione di Kvara: i tre ‘episodi’ che hanno portato al cambio

Leggi su Spazionapoli.it

Sta facendoildi Khvichatskhelia nel secondo tempo di. Il Mattino ha ricostruito i motivo chespinto Conte alla. Ilha trovato tre punti contro la, ritrovato l’entusiasmo di una piazza che stava guardando in maniera estremamente critica l’operato delle ultime partite (soprattutto di alcuni giocatori) e soprattutto ridato fiducia ad alcuni singoli che stavano patendo il peso del risultato. Di sicuro Romelu Lukaku è stato uno di quelli che grazie al gol ha trovato il modo di scrollarsi di dosso il chiacchiericcio mediatico, riuscendo a firmare il gol decisivo.Come lui anche Giovanni Di Lorenzo che in questo avvio di stagione ha fatto registrare prestazioni positive, ieri l’assist per il gol di Lukaku ed una ritrovata tranquillità che ad oggi lo pone senza dubbi come leader principale di questa squadra.