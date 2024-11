Dilei.it - Microplastiche, quanto possono farci male e quali organi possono danneggiare

pesa la salute del pianeta sul nostro benessere? Sicuramente molto. Sempre di più elementi come la salute ambientale e degli animali si riflettono sulla nostra. E ci sono fattori cheinfluire, anche se sono del tutto impercettibili. Uno di questi è sicuramente rappresentato dalla presenza di, particelle di plastica (lehanno un diametro inferiore a 5 millimetri e le nanoplastiche inferiore a 1 micron), in genere invisibili a occhio nudo. Perché queste sono praticamente ovunque. Ecomportare conseguenze per la salute.Dove si trovanoLesono particolarmente insidiose anche per la loro capacità di accumulare sostanze tossiche come pesticidi, metalli pesanti e altri inquinanti. Queste tossine inquinano l’ambiente e trovano la loro strada nella catena alimentare, venendo in questo modo a rappresentare una minaccia diretta per la salute.