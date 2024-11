Ilfattoquotidiano.it - Mestre, dimesso dopo una grave intossicazione alcolica: 50enne aggredisce i sanitari e distrugge il triage

Un cinquantenne di origini irlandesi ha seminato il caos nel pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo dindo otto monitor informativi della sala d’attesa e tentando di aggredire pazienti e personaleo. I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 24 novembre. L’uomo – come riporta il Gazzettino –una, si è armato con un monitor strappato dalla postazione di accoglienza e un triangolo segnaletico prelevato da un carrello per le pulizie. Ha scagliato oggetti e cercato di sfondare le porte della guardiola del, dove le infermiere avevano messo in sicurezza una decina di pazienti e familiari.Nel frattempo, una donna in travaglio, inconsapevole del pericolo, è entrata con il marito per chiedere assistenza. Le infermiere, mantenendo la calma, hanno indicato alla coppia di dirigersi rapidamente verso il reparto di ostetricia e ginecologia, evitando il confronto con l’aggressore.