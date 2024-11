Quotidiano.net - L’ira del fondatore: "Da francescani a gesuiti". E cala un lungo silenzio

Cancellato con un colpo di democrazia dal basso, in archivio anche ile quello che era il ‘suo’ Movimento 5 Stelle. Con il 63,24% dei voti della base, Beppe Grillo e il ruolo di Garante sono stati cancellati dallo Statuto e dal futuro del Movimento stesso (il 29,09% si è detto contrario, mentre il 7,67% si è astenuto). Alle 16 circa di ieri, mentre dietro le quinte del primo – vero – congresso grillino (Nova) al Palazzo dei Congressi dell’Eur, si contavano i voti degli iscritti sul nuovo Statuto, l’ormai exdel partito, attraverso il cambio del suo stato di WhatsApp, postava una frase con foto a corredo, esemplificativa non solo del suo stato d’animo, ma anche di una secca critica per la piega presa dalla sua creatura politica: "Da". La frase si accompagna a una foto che ritrae la reliquia del santo nella chiesa di San Francesco a Ripa a Roma, con la targa che recita: "Sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco", per ricordare il legame fra il poverello di Assisi e le scelte di rigore adottate dal M5S alle sue origini, la cui data di nascita convenzionale fu fatta proprio coincidere con la ricorrenza del patrono d’Italia il 4 ottobre del 2009.