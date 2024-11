Iodonna.it - L'attrice premio Oscar e lo scrittore torinese insieme per presentare il film tratto dal romanzo "Senza sangue"

Il TorinoFestival 2024 è solo all’inizio e ha già conquistato i riflettori grazie alla parata di star giunte nel capoluogo piemontese. Dopo Sharon Stone e Sarah Jessica Parker, domenica 24 novembre è stata la volta di Angelina Jolie. L’è sbarcata in Italia peril suo nuovo– Without blood,daldi Alessandro Baricco – di cui è produttrice (con Fremantle) e regista e che vede Salma Hayek Pinault nei panni della protagonista Nina. A Venezia 2024, una splendida Angelina Jolie sul red carpet con Favino X Leggi anche › Angelina Jolie e Knox Jolie-Pitt, rara apparizione sul carpet con il giovane somigliantissimo a papà Angelina Jolie e Alessandro Baricco al TorinoFestivalA Torino Jolie ha incontrato anche Alessandro Baricco, per il quale ha speso parole piene di ammirazione.